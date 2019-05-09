Папа Франциск обязал духовенство сообщать о сексуальном насилии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Папа Римский Франциск обязал духовенство сообщать церкви обо всех случаях сексуального насилия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Папа Франциск издал сегодня, 9 мая, декрет, обязывающий всех католических священников и монахинь во всем мире сообщать о случаях сексуального насилия, а также о попытках скрыть такие случаи.
Документ также определяет процедуры проведения предварительных расследований, когда обвиняется епископ, кардинал или религиозный начальник.
Отмечается, что документ не предусматривает никаких карательных мер и санкций. Однако епископ или религиозный начальник может быть обвинен в скрываемые или небрежности, если не будут выполнять положения документа или будут преследовать священников и монахинь, которые отчитываются согласно декрету.
Сообщается, что декрет Папы распространяется только на католическую церковь и не обязывает информировать полицию относительно этих случаев.
Напомним, Папа Римский признал факт сексуального насилия священников и епископов над монахинями.