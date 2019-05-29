Жертвами сексуального насильства у США стали 12 тисяч бойскаутів за останні 20 років

Незалежні дослідники, що проаналізували дані організації за останні 20 років, виявили, що жертвами сексуального насильства стали понад 12 тисяч дітей. Знайомі зі справою особи кажуть, що справжні цифри можуть бути значно вищі, адже не всі жертви повідомили про злочин.

Нещодавно кілька американських штатів змінили законодавство щодо злочинів, термін відповідальності за які вже минув. У цих штатах дозволили жертвам насильства протягом року починаючи з серпня цього року подати у суд на своїх кривдників. Очікується, що це дозволить притягнути до відповідальності сотні насильників.

Адвокат жертв сексуального насильства Джейсон Амала розповідає, що організація "Бойcкаути Америки"збудована на довірі до свого наставника.

"То ж як тепер розповідати про цю довіру дітям і їхнім батькам, знаючи, що у вас ця проблема системна, що не всім наставникам можна довіряти", - говорить Амала.

У відповідь на звинувачення організація бойскаутів оприлюднила заяву.

"Ми віримо жертвам, ми їх підтримуємо, і ми заплатили за необмежену в часі допомогу психолога на їхній вибір. Ми зобов’язуємо усіх лідерів, волонтерів і працівників по всій країні негайно повідомляти правоохоронців про будь-яке звинувачення в насильстві", - йдеться в заяві.

В організації не відкидають, що бойскаути - на порозі банкрутства, і виплата всіх відшкодувань може загрожувати її існуванню.

Юрист з питань банкрутства Джефрі Шварц вважає, що бойскаути у США не зникнуть. "Гадаю, бойскаути виживуть. Але я також думаю, що вони оформлять банкрутство, щоб вижити. Їм потрібне впасти", - розповідає юрист.

Організація бойскайтів має список із тисяч дорослих людей, які не підходять для роботи зі скаутами через підтверджені домагання, або відповідні підозри.

Бюджет скаутської організації у США складає наразі мільярд доларів. За даними видання LA times, щонайменше дві страхові організації вже відмовились покрити витрати бойскаутів, пов’язані з насильством. На підставі, що юнацька організація могла запобігти зловживанням, які спричинили додаткові витрати.

Нагадаємо, папа Римський Франциск зобов'язав духовенство повідомляти церкві про всі випадки сексуального насильства.