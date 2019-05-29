Жертвами сексуального насильства у США стали 12 тисяч бойскаутів за останні 20 років

ukru
17:51 • 30858 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 69076 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 72558 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 73879 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 58735 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 91912 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148337 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166533 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153914 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 238787 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4 м/с
58 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 73343 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 66153 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 33514 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 33661 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 44841 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 155999 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 238788 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 203602 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 188759 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 155643 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 33661 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 33514 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 59676 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 36004 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 72384 перегляди
Актуальне
Жертвами сексуального насильства у США стали 12 тисяч бойскаутів за останні 20 років

Жертвами сексуального насильства у США стали 12 тисяч бойскаутів за останні 20 років

Київ • УНН

 • 8491 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Скаутська організація "Бойcкаути Америки" може незабаром збанкрутувати. У США розгорівся скандал через сексуальне насильство проти хлопчиків у цій юнацькій організації, що тривало роками. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

Незалежні дослідники, що проаналізували дані організації за останні 20 років, виявили, що жертвами сексуального насильства стали понад 12 тисяч дітей. Знайомі зі справою особи кажуть, що справжні цифри можуть бути значно вищі, адже не всі жертви повідомили про злочин.

Нещодавно кілька американських штатів змінили законодавство щодо злочинів, термін відповідальності за які вже минув. У цих штатах дозволили жертвам насильства протягом року починаючи з серпня цього року подати у суд на своїх кривдників. Очікується, що це дозволить притягнути до відповідальності сотні насильників.

Адвокат жертв сексуального насильства Джейсон Амала розповідає, що організація "Бойcкаути Америки"збудована на довірі до свого наставника.

"То ж як тепер розповідати про цю довіру дітям і їхнім батькам, знаючи, що у вас ця проблема системна, що не всім наставникам можна довіряти", - говорить Амала.

У відповідь на звинувачення організація бойскаутів оприлюднила заяву.

"Ми віримо жертвам, ми їх підтримуємо, і ми заплатили за необмежену в часі допомогу психолога на їхній вибір. Ми зобов’язуємо усіх лідерів, волонтерів і працівників по всій країні негайно повідомляти правоохоронців про будь-яке звинувачення в насильстві", - йдеться в заяві.

В організації не відкидають, що бойскаути - на порозі банкрутства, і виплата всіх відшкодувань може загрожувати її існуванню.

Юрист з питань банкрутства Джефрі Шварц вважає, що бойскаути у США не зникнуть. "Гадаю, бойскаути виживуть. Але я також думаю, що вони оформлять банкрутство, щоб вижити. Їм потрібне впасти", - розповідає юрист.

Організація бойскайтів має список із тисяч дорослих людей, які не підходять для роботи зі скаутами через підтверджені домагання, або відповідні підозри.

Бюджет скаутської організації у США складає наразі мільярд доларів. За даними видання LA times, щонайменше дві страхові організації вже відмовились покрити витрати бойскаутів, пов’язані з насильством. На підставі, що юнацька організація могла запобігти зловживанням, які спричинили додаткові витрати.

Нагадаємо, папа Римський Франциск зобов'язав духовенство повідомляти церкві про всі випадки сексуального насильства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,172.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.96