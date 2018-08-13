Жертвами падения планера во Франции стали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Во французском департаменте Верхние Альпы потерпел крушение планер, в результате чего погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на издание Le Parisien.
По данным газеты, погибшими оказались два гражданина Австрии. Один из них — мужчина в возрасте 50 лет, второй — подросток. Они вылетели с местного аэродрома Серрес-Ла-Бати-Монцалеон.
Падение планера произошло недалеко от деревни Рош-Русе, которая расположена рядом с озером Писс.
Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Прокуратура города Гап начала расследование инцидента. Пока правоохранительные органы не раскрывают имена погибших.
Как сообщал УНН, вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в Таджикистане, пока неизвестно выжили ли пассажиры.