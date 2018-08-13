Жертвами падения планера во Франции стали два человека

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 23502 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 64300 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 44802 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 90374 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 163890 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 261445 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 197874 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 262201 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 285475 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223745 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 68417 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 74565 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 67683 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 64042 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 44247 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 10178 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 34202 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 339445 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 306669 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 391274 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 11882 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 18922 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 55793 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 262201 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 99372 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

Жертвами падения планера во Франции стали два человека

Киев • УНН

 • 10823 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Во французском департаменте Верхние Альпы потерпел крушение планер, в результате чего погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на издание Le Parisien.

Жертвами падения планера во Франции стали два человека

По данным газеты, погибшими оказались два гражданина Австрии. Один из них — мужчина в возрасте 50 лет, второй — подросток. Они вылетели с местного аэродрома Серрес-Ла-Бати-Монцалеон.

Падение планера произошло недалеко от деревни Рош-Русе, которая расположена рядом с озером Писс.

Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Прокуратура города Гап начала расследование инцидента. Пока правоохранительные органы не раскрывают имена погибших.

Как сообщал УНН, вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в Таджикистане, пока неизвестно выжили ли пассажиры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66