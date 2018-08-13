Жертвами падения планера во Франции стали два человека

По данным газеты, погибшими оказались два гражданина Австрии. Один из них — мужчина в возрасте 50 лет, второй — подросток. Они вылетели с местного аэродрома Серрес-Ла-Бати-Монцалеон.

Падение планера произошло недалеко от деревни Рош-Русе, которая расположена рядом с озером Писс.

Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Прокуратура города Гап начала расследование инцидента. Пока правоохранительные органы не раскрывают имена погибших.

Как сообщал УНН, вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в Таджикистане, пока неизвестно выжили ли пассажиры.