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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Жертвами падіння планера у Франції стали двоє людей

Київ • УНН

 • 10823 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У французькому департаменті Верхні Альпи зазнав аварії планер, в результаті чого загинули дві людини, повідомляє УНН з посиланням на видання Le Parisien.

Жертвами падіння планера у Франції стали двоє людей

За даними газети, загиблими виявилися двоє громадян Австрії. Один з них — чоловік у віці 50 років, другий — підліток. Вони вилетіли з місцевого аеродрому Серрес-Ла-Баті-Монцалеон.

Падіння планера сталося недалеко від села Рош-Русе, яке розташоване поруч з озером Пісс.

Причини і обставини події поки невідомі. Прокуратура міста Гап почала розслідування інциденту. Поки правоохоронні органи не розкривають імена загиблих.

Як повідомляв УНН, вертоліт з альпіністами здійснив жорстку посадку в Таджикистані, наразі невідомо чи вижили пасажири.

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