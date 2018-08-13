Жертвами падіння планера у Франції стали двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У французькому департаменті Верхні Альпи зазнав аварії планер, в результаті чого загинули дві людини, повідомляє УНН з посиланням на видання Le Parisien.
За даними газети, загиблими виявилися двоє громадян Австрії. Один з них — чоловік у віці 50 років, другий — підліток. Вони вилетіли з місцевого аеродрому Серрес-Ла-Баті-Монцалеон.
Падіння планера сталося недалеко від села Рош-Русе, яке розташоване поруч з озером Пісс.
Причини і обставини події поки невідомі. Прокуратура міста Гап почала розслідування інциденту. Поки правоохоронні органи не розкривають імена загиблих.
Як повідомляв УНН, вертоліт з альпіністами здійснив жорстку посадку в Таджикистані, наразі невідомо чи вижили пасажири.