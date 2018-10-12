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Жертвами ДТП в Чувашии стали 11 человек

Жертвами ДТП в Чувашии стали 11 человек

Киев  •  УНН

 • 9623 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Чувашии (субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа), погибли 11 человек, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В четверг около 19:00 по московскому времени (18:00 по киевскому) на 647-м км трассы М-7 в Чувашии столкнулись микроавтобус Fiat и самосвал. Авария произошла между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. Микровтобус следовал по маршруту Канаш (Чувашия) — Москва.

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“По сведениям Всероссийского центра медицины катастроф ”Защита“, жертвами большой автоаварии в Чувашии стали 11 человек. Все погибшие — пассажиры рейсового микроавтобуса Fiat Ducato, следовавший по маршруту из города Канаш в Москву”, — говорится в сообщении управления МЧС.

В салоне микроавтобуса находились 19 человек.

“Предварительно, самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat, в котором находились восемь человек”, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц”).

Как ранее информировал УНН, на трассе Киев — Чоп в пределах Львовской области в результате ДТП один человек погиб, а 4-летний ребенок получил травмы.

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