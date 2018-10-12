Жертвами дтп у Чувашії стали 11 осіб

У четвер близько 19:00 за московським часом (18:00 за київським) на 647-му км траси М-7 у Чувашії зіткнулися мікроавтобус Fiat та самоскид. Аварія трапилася між населеними пунктами Лапсари і Карачури. Мікровтобус слідував за маршрутом Канаш (Чувашія) — Москва.

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“За відомостями Всеросійського центру медицини катастроф „Захист“, жертвами великої автоаварії у Чувашії стали 11 осіб. Усі загиблі — пасажири рейсового мікроавтобуса Fiat Ducato, що слідував по маршруту з міста Канаш в Москву”, — йдеться в повідомленні управління МНС.

У салоні мікроавтобуса знаходилися 19 чоловік.

“Попередньо, самоскид виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Fiat, в якому знаходилися вісім чоловік”, — повідомили в прес-службі УГІБДД по республіці.

За фактом ДТП поліція порушила кримінальну справу за статтею 264 КК РФ (“Порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, що призвело до смерті двох і більше осіб”).

Як раніше інформував УНН, на трасі Київ — Чоп у межах Львівської області внаслідок ДТП одна людина загинула, а 4-річна дитина отримала травми.