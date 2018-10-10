У ДТП на Львівщині загинула жінка, її чотирирічна донька у лікарні

"Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події померла жінка-водій "Пежо", 23-річна мешканка Турківського району. Її 4-річна донька (пасажирка авто) доставлена до лікарні, медики встановлюють їй діагноз", - повідомили у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на автодорозі Львів - Ковель зіткнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль. У результаті загинули двоє людей.



