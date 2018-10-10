У ДТП на Львівщині загинула жінка, її чотирирічна донька у лікарні
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На трасі Київ - Чоп у межах Львівської області внаслідок ДТП одна людина загинула, а 4-річна дитина отримала травми. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівської області, передає УНН.
"Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події померла жінка-водій "Пежо", 23-річна мешканка Турківського району. Її 4-річна донька (пасажирка авто) доставлена до лікарні, медики встановлюють їй діагноз", - повідомили у поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на автодорозі Львів - Ковель зіткнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль. У результаті загинули двоє людей.