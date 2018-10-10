При ДТП во Львовской области погибла женщина, ее четырехлетняя дочь в больнице

"В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончалась женщина-водитель "Пежо", 23-летняя жительница Турковского района. Ее 4-летняя дочь (пассажирка авто) доставлена ​​в больницу, медики устанавливают ей диагноз", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на автодороге Львов - Ковель столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате погибли два человека.



