При ДТП во Львовской области погибла женщина, ее четырехлетняя дочь в больнице
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 октября. УНН. На трассе Киев - Чоп в пределах Львовской области в результате ДТП один человек погиб, а 4-летний ребенок получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области, передает УНН.
"В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончалась женщина-водитель "Пежо", 23-летняя жительница Турковского района. Ее 4-летняя дочь (пассажирка авто) доставлена в больницу, медики устанавливают ей диагноз", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, на автодороге Львов - Ковель столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате погибли два человека.