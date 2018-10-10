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На Львівщині автобус із пасажирами потрапив у ДТП

На Львівщині автобус із пасажирами потрапив у ДТП

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На автодорозі Львів - Ковель сталося зіткненнях рейсового автобусу та легкового автомобіля, внаслідок якої загинули двоє людей. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

Сигнал про автопригоду надійшов сьогодні до поліції близько 17:10.

"Неподалік села Боянець Жовківського району зітнулися автомобіль "Фольксваген" та рейсовий автобус сполученням Львів - Варяж під керуванням 46-річного жителя Яворівського району, у салоні якого знаходилося 15 пасажирів. Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир загинули на місці події. Їх дані встановлюються. П’ятеро пасажирів автобуса доставлені у лікарню", - проінформували у Нацполіції.

Зараз з’ясовуються обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на автодорозі "Київ - Чоп" зіткнулися автопоїзд та мікроавтобус. Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще шестеро отримали тілесні ушкодження.

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