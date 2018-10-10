На трасі "Київ-Чоп" сталася ДТП: одна людина загинула, шестеро травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні вранці, 10 жовтня, зіткнулись автопоїзд "ДАФ" та мікроавтобус "ГАЗель" - на місці події працюють правоохоронці та медики. Одна особа загинула, шестеро отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 10 жовтня, близько 9.10 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Луб’яна Миколаївського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автопоїзд "ДАФ" та мікроавтобус "ГАЗель", які рухались у попутньому напрямку. Від удару мікроавтобус з’їхав у кювет. Внаслідок зіткнення одна особа загинула, ще шестеро отримали тілесні ушкодження.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іномарка збила школяра на пішохідному переході у Харкові
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників ДТП, медики встановлюють потерпілим діагнози. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, поліція розслідує обставини ДТП в Малиновському районі Одеси, у результаті якої четверо людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.