На трасі "Київ-Чоп" сталася ДТП: одна людина загинула, шестеро травмовані

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні вранці, 10 жовтня, зіткнулись автопоїзд "ДАФ" та мікроавтобус "ГАЗель" - на місці події працюють правоохоронці та медики. Одна особа загинула, шестеро отримали травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП Львівської області.