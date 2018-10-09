Іномарка збила школяра на пішохідному переході у Харкові

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 жовтня о 21.00 на вулиці 23-го Серпня. Встановлено, що на пішохідному переході хлопця збив автомобіль Hyundai під керуванням 22-річного водія. За попередніми даними, 11-річний хлопець був доставлений до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та забійною раною голови", - йдеться у повідомленні.



Факт події внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються.



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Нагадаємо, на автодорозі Київ – Чоп у межах Львівської області зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП загинуло тримісячне немовля.