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ДТП за участі чотирьох авто в Одесі: відкрили кримінальне провадження

ДТП за участі чотирьох авто в Одесі: відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 09 жовтня. УНН. Поліція розслідує обставини ДТП в Малиновському районі Одеси, у результаті якої четверо людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.

Автомобільна аварія за участю двох легковиків "Форд Фокус" та "Опель Вектра" сталася ввечері 8 жовтня на вулиці Мельницькій біля Іванівського мосту.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група по ДТП. Попередньо встановлено, що "Форд Фокус", рухаючись у бік Іванівського мосту, почав обганяти транспортний засіб, що рухався попереду, і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з "Опелем Вектра", що рухався в напрямку Балківської. У результаті зіткнення "Форд" зачепив ще два маршрутні таксі.

"З численними травмами різного ступеня тяжкості до лікарні були госпіталізовані четверо людей: водії легковиків 28 та 43 років, 28-річна пасажирка "Форду" та 64-річна пасажирка однієї з маршруток", – проінформували в поліції.

Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, вчора в Одесі зіткнулися чотири автомобілі: дві маршрутки та два легковики.

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