ДТП с участием четырех авто в Одессе: открыли уголовное производство

Автомобильная авария с участием двух легковушек "Форд Фокус" и "Опель Вектра" произошла вечером 8 октября на улице Мельницкой возле Ивановского моста.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа по ДТП. Предварительно установлено, что "Форд Фокус", двигаясь в сторону Ивановского моста, начал обгонять транспортное средство, которое двигалось впереди, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Опелем Вектра", который двигался в направлении Балковской. В результате столкновения "Форд" зацепил еще два маршрутных такси.

"С многочисленными травмами различной степени тяжести в больницу были госпитализированы четыре человека: водители легковушек 28 и 43 лет, 28-летняя пассажирка "Форда" и 64-летняя пассажирка одной из маршруток", – проинформировали в полиции.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, вчера в Одессе столкнулись четыре автомобиля: две маршрутки и две легковушки.