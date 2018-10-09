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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 66261 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117315 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125301 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165178 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151969 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140087 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178399 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118287 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141796 просмотра

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ДТП с участием четырех авто в Одессе: открыли уголовное производство

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 9 октября. УНН. Полиция расследует обстоятельства ДТП в Малиновском районе Одессы, в результате которой четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. По факту аварии открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Автомобильная авария с участием двух легковушек "Форд Фокус" и "Опель Вектра" произошла вечером 8 октября на улице Мельницкой возле Ивановского моста.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа по ДТП. Предварительно установлено, что "Форд Фокус", двигаясь в сторону Ивановского моста, начал обгонять транспортное средство, которое двигалось впереди, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Опелем Вектра", который двигался в направлении Балковской. В результате столкновения "Форд" зацепил еще два маршрутных такси.

"С многочисленными травмами различной степени тяжести в больницу были госпитализированы четыре человека: водители легковушек 28 и 43 лет, 28-летняя пассажирка "Форда" и 64-летняя пассажирка одной из маршруток", – проинформировали в полиции.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, вчера в Одессе столкнулись четыре автомобиля: две маршрутки и две легковушки.

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