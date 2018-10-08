В Одесі не розминулися чотири автомобілі: є постраждалі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Чотири автомобілі: дві маршрутки та два легковики — зіткнулися в Одесі. Про це УНН повідомили у патрульній поліції Одеської області.
Так, ДТП сталася на перехресті вулиць Мельницька та Акордна
"Зіткнулися чотири одиниці (транспортних засобів, — ред.): два з них маршрутні, ще два — легкові", — прокоментували в поліції.
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У результаті аварії є постраждалі. Один з них без свідомості.
"Рух повністю перекрито, здійснюється відведення транспорту. Подробиці встановлюються", — зазначили у патрульній поліції.
Нагадаємо, у Чернівцях зіткнулися три автомобілі. Серед постраждалих внаслідок ДТП є діти.