Масштабна ДТП біля Чернівців: зіткнулися одразу 9 автомобілів

"15 липня на лінію "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася поблизу міста Чернівці. На автодорозі сполученням м. Чернівці – с. Магала зіштовхнулися 9 автомобілів: 7 легкових та 2 вантажних. Внаслідок ДТП вантажні автомобілі опинилися затиснутими між дорожними відбійниками, через що на даній ділянці було повністю перекрито рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

Використовуючи спецінструмент, рятувальники зрізали металеві відбійники, після чого за допомогою пожежного автомобіля відбуксирували 2 вантажівки. Щоб забезпечити пожежну безпеку, рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини автошляху. Рух на цій ділянці дороги відновили після всіх заходів.

Наразі обставини аварії встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, потрійна ДТП сталася у Львівській області, внаслідок чого постраждали 8 осіб.