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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42644 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103701 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125597 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133046 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169591 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153557 просмотра

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Масштабное ДТП возле Черновцов: столкнулись сразу 9 автомобилей

Масштабное ДТП возле Черновцов: столкнулись сразу 9 автомобилей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. На автодороге вблизи Черновцов, столкнулись 9 автомобилей: 7 легковых и 2 грузовых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Черновицкой области, передает УНН.

"15 июля на линию "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи города Черновцы. На автодороге г. Черновцы - с. Магала столкнулись 9 автомобилей: 7 легковых и 2 грузовых. В результате ДТП грузовые автомобили оказались зажатыми между дорожными отбойниками, из-за чего на данном участке было полностью перекрыто движение транспорта", - говорится в сообщении.

Используя специнструмент, спасатели срезали металлические отбойники, после чего с помощью пожарного автомобиля отбуксировали 2 грузовика. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, спасатели смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части автодороги. Движение на этом участке дороги восстановили после всех мероприятий.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, тройное ДТП произошло во Львовской области, в результате чего пострадали 8 человек.

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