Масштабное ДТП возле Черновцов: столкнулись сразу 9 автомобилей

"15 июля на линию "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи города Черновцы. На автодороге г. Черновцы - с. Магала столкнулись 9 автомобилей: 7 легковых и 2 грузовых. В результате ДТП грузовые автомобили оказались зажатыми между дорожными отбойниками, из-за чего на данном участке было полностью перекрыто движение транспорта", - говорится в сообщении.

Используя специнструмент, спасатели срезали металлические отбойники, после чего с помощью пожарного автомобиля отбуксировали 2 грузовика. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, спасатели смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части автодороги. Движение на этом участке дороги восстановили после всех мероприятий.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, тройное ДТП произошло во Львовской области, в результате чего пострадали 8 человек.