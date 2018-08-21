У Чернівцях сталася потрійна ДТП: постраждали діти

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції встановила, що жінка-водій автомобіля BMW намагалася повернути ліворуч. Під час маневру в її авто в’їхав зустрічний позашляховик Chevrolet Niva, який внаслідок зіткнення зачепив ще одного легковика марки BMW.



У результаті потрійного зіткнення травмувалися неповнолітні пасажири жінки-водія: 14-річна донька та 8-річний син кермувальниці. У хлопчика медики діагностували закритий перелом передпліччя, у дівчини – забій м’яких тканин і підозра на струс головного мозку. До лікарні також звернувся і 41-річний водій Chevrolet Niva. Внаслідок автопригоди чоловік отримав струс головного мозку.



Наразі вирішується питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.



Нагадаємо, біля села Соколівка Тернопільської області перекинувся трактор зі збіжжям, через що загинув 18-річний водій.