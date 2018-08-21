В Черновцах произошло тройное ДТП: пострадали дети

Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции установила, что женщина-водитель автомобиля BMW пыталась повернуть налево. Во время маневра в ее авто въехал встречный внедорожник Chevrolet Niva, который в результате столкновения задел еще одну легковушку марки BMW.



В результате тройного столкновения травмы получили несовершеннолетние пассажиры женщины-водителя: 14-летняя дочь и 8-летний сын водительницы. У мальчика медики диагностировали закрытый перелом предплечья, у девушки - ушиб мягких тканей и подозрение на сотрясение головного мозга. В больницу также обратился и 41-летний водитель Chevrolet Niva. Вследствие ДТП мужчина получил сотрясение головного мозга.



Сейчас решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия.



Напомним, возле села Соколовка Тернопольской области перевернулся трактор с хлебом, из-за чего погиб 18-летний водитель.