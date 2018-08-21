В Черновцах произошло тройное ДТП: пострадали дети
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сообщение о столкновении трех автомобилей по улице Комарова в Черкассах поступило в полицию в половине 11 утра 21 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции установила, что женщина-водитель автомобиля BMW пыталась повернуть налево. Во время маневра в ее авто въехал встречный внедорожник Chevrolet Niva, который в результате столкновения задел еще одну легковушку марки BMW.
В результате тройного столкновения травмы получили несовершеннолетние пассажиры женщины-водителя: 14-летняя дочь и 8-летний сын водительницы. У мальчика медики диагностировали закрытый перелом предплечья, у девушки - ушиб мягких тканей и подозрение на сотрясение головного мозга. В больницу также обратился и 41-летний водитель Chevrolet Niva. Вследствие ДТП мужчина получил сотрясение головного мозга.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия.
Напомним, возле села Соколовка Тернопольской области перевернулся трактор с хлебом, из-за чего погиб 18-летний водитель.