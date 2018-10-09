Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Харькове

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 октября в 21.00 на улице 23-го августа. Установлено, что на пешеходном переходе парня сбил автомобиль Hyundai под управлением 22-летнего водителя. По предварительным данным, 11-летний парень был доставлен в больницу с закрытой черепно мозговой травмой и забойной раной головы", - говорится в сообщении.



Факт события внесен в Единый реестр досудебного расследования по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.



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Напомним, на автодороге Киев - Чоп в пределах Львовской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб трехмесячный младенц.