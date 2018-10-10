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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 5400 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 67469 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117548 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125525 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165397 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152056 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140128 просмотра

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На трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП: один человек погиб, шестеро травмированы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня утром, 10 октября, столкнулись автопоезд "ДАФ" и микроавтобус "ГАЗель" - на месте происшествия работают правоохранители и медики. Один человек погиб, шестеро получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 октября, около 9.10 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Лубяная Николаевского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автопоезд "ДАФ" и микроавтобус "ГАЗель", которые двигались в попутном направлении. От удара микроавтобус съехал в кювет. В результате столкновения один человек погиб, еще шестеро получили телесные повреждения.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников ДТП, медики устанавливают пострадавшим диагнозы. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, полиция расследует обстоятельства ДТП в Малиновском районе Одессы, в результате которой четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. По факту аварии открыли уголовное производство.

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