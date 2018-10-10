На трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП: один человек погиб, шестеро травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня утром, 10 октября, столкнулись автопоезд "ДАФ" и микроавтобус "ГАЗель" - на месте происшествия работают правоохранители и медики. Один человек погиб, шестеро получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 октября, около 9.10 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Лубяная Николаевского района.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автопоезд "ДАФ" и микроавтобус "ГАЗель", которые двигались в попутном направлении. От удара микроавтобус съехал в кювет. В результате столкновения один человек погиб, еще шестеро получили телесные повреждения.
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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников ДТП, медики устанавливают пострадавшим диагнозы. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНН, полиция расследует обстоятельства ДТП в Малиновском районе Одессы, в результате которой четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. По факту аварии открыли уголовное производство.