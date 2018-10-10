Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 октября. УНН. На автодороге Львов - Ковель произошло столкновениях рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Сигнал о автопроисшествии поступил сегодня в полицию около 17:10.
"Близ села Боянец Жовковского района столкнулись автомобиль "Фольксваген" и рейсовый автобус сообщением Львов - Варяж под управлением 46-летнего жителя Яворовского района, в салоне которого находилось 15 пассажиров. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир погибли на месте происшествия. Их данные устанавливаются. Пятеро пассажиров автобуса доставлены в больницу", - проинформировали в Нацполиции.
Сейчас выясняются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, на автодороге "Киев - Чоп" столкнулись автопоезд и микроавтобус. В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро получили телесные повреждения.