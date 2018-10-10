Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 55617 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115322 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123313 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162841 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151062 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139615 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129977 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177322 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118254 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Актуальное
Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП

Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП

Киев  •  УНН

 • 12291 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 октября. УНН. На автодороге Львов - Ковель произошло столкновениях рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Сигнал о автопроисшествии поступил сегодня в полицию около 17:10.

"Близ села Боянец Жовковского района столкнулись автомобиль "Фольксваген" и рейсовый автобус сообщением Львов - Варяж под управлением 46-летнего жителя Яворовского района, в салоне которого находилось 15 пассажиров. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир погибли на месте происшествия. Их данные устанавливаются. Пятеро пассажиров автобуса доставлены в больницу", - проинформировали в Нацполиции.

Сейчас выясняются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на автодороге "Киев - Чоп" столкнулись автопоезд и микроавтобус. В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро получили телесные повреждения.

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