Жертвами авиаударов в Йемене стали 10 человек

По информации источника, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

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Он также отметил, что разрушены семь жилых домов, местные жители были эвакуированы.

Напомним, коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушный удар по столице Йемена городу Сана. Отмечается, что удары были нацелены на министерство обороны Йемена.

Как сообщал ранее УНН, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Йемену грозит самый массовый голод в последние десятилетия, если возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не позволит доставлять гуманитарную помощь в Йемен.