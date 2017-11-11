Жертвами авіаударів в Ємені стали 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Після авіаударів арабської коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, по столиці Ємену Сані постраждали 10 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
За інформацією джерела, стан двох постраждалих оцінюється як важкий.
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Він також зазначив, що зруйновані сім житлових будинків, місцеві жителі були евакуйовані.
Нагадаємо, коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала повітряного удару по столиці Ємену місту Сана. Зазначалось, що удари були націлені на міністерство оборони Ємену.
Як повідомляв раніше УНН, Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок заявив, що Ємену загрожує найбільший масовий голод за останні десятиліття, якщо очолювана Саудівською Аравією коаліція не дозволить доставляти гуманітарну допомогу в Ємен.