Жертв войны среди детей стало больше: погибла 4-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Уже 346 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"По состоянию на утро 6 июля 2022 года более 991 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 346 детей погибли и более 645 ранены", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 346, Харьковской – 186, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, стало известно о смерти 4-летней девочки, которая была тяжело ранена 3 июля в результате обстрелов оккупантами города Бахмут Донецкой области.
5 июля российские войска обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области. Ранение получил 2-летний мальчик.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2108 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью.