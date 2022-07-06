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Жертв войны среди детей стало больше: погибла 4-летняя девочка

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Уже 346 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Цитата

"По состоянию на утро 6 июля 2022 года более 991 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 346 детей погибли и более 645 ранены", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 346, Харьковской – 186, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, стало известно о смерти 4-летней девочки, которая была тяжело ранена 3 июля в результате обстрелов оккупантами города Бахмут Донецкой области.

5 июля российские войска обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области. Ранение получил 2-летний мальчик.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2108 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью.

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