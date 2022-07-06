Жертв війни серед дітей стало більше: загинула 4-річна дівчинка

Цитата

"Станом на ранок 6 липня 2022 року більше ніж 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 346 дітей загинуло та понад 645 поранено", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 346, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, стало відомо про смерть 4-річної дівчинки, яка була тяжко поранена 3 липня внаслідок обстрілів окупантами міста Бахмут Донецької області.

5 липня російські війська обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області. Поранення отримав 2-річний хлопчик.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.