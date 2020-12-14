Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ: клуб украинца Малиновского сыграет против "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, итальянская "Аталанта" нашего Руслана Малиновского сыграет против мадридского "Реала", сообщает УНН.
Среди центральных пар, которые были образованы благодаря жребию, стоит отметить противостояние "Барселоны" с "ПСЖ" и "Атлетико" с лондонским "Челси".
Также Руслан Малиновский в составе "Аталанты" сразится с "Реалом", который ранее во время матчей в группе дважды проиграл донецкому "Шахтеру" (2:3, 0:2). А вот "Манчестер Сити" Александра Зинченко будет противостоять обидчику "Шахтера" - "Боруссии" Менхенгладбах.
Остальные пары:
▪️ "Лацио" - "Бавария";
▪️ "Лейпциг" - "Ливерпуль";
▪️ "Порту" - "Ювентус";
▪️ "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд.
Указано, что сеяные команды проведут ответные матчи дома.
Примечательно, что первые матчи 1/8 финала запланированы на 16/17 и 23/24 февраля, ответные - на 9/10 и 16/17 марта.
Как сообщалось ранее в УНН, "Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы.