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"Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи

Київ • УНН

 • 20760 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні завершилося жеребкування стадії 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА: "Динамо" зіграє із "Брюгге", а "Шахтар" поміряється силами із "Маккабі", передає УНН.

"Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи

Так, київське "Динамо", яке було несіяним перед жеребом, змагатиметься на цьому етапі із бельгійським "Брюгге", а у суперники "Шахтарю" потрапив ізраїльський "Маккабі" із Тель-Авіва.

До вашої уваги жереб інших пар 1/16 фіналу:

▪️ "Вольфсбергер" – "Тоттенхем";
▪️ "Реал Сосьєдад" – "Манчестер Юнайтед";
▪️ "Бенфіка" – "Арсенал";
▪️ "Црвєна Звєзда" – "Мілан";
▪️ "Антверпен" – "Рейнджерс";
▪️ "Славія" – "Лестер";
▪️ "Брага" – "Рома";
▪️ "Зальцбург" – "Вільяреал";
▪️ "Краснодар" – "Динамо" Загреб;
▪️ "Янг Бойз" – "Байєр";
▪️ "Мольде" – "Хоффенхайм";
▪️ "Гранада" – "Наполі";
▪️ "Лілль" – "Аякс";
▪️ "Олімпіакос" – "ПСВ".

Зауважимо, що "Шахтар" перший поєдинок раунду зіграє вдома, а "Динамо" - у гостях. Матчі повинні пройти 18 і 25 лютого.

Нагадаємо, що український оборонець увійшов до символічної збірної туру Ліги Європи.

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