"Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи

Так, київське "Динамо", яке було несіяним перед жеребом, змагатиметься на цьому етапі із бельгійським "Брюгге", а у суперники "Шахтарю" потрапив ізраїльський "Маккабі" із Тель-Авіва.

До вашої уваги жереб інших пар 1/16 фіналу:

▪️ "Вольфсбергер" – "Тоттенхем";

▪️ "Реал Сосьєдад" – "Манчестер Юнайтед";

▪️ "Бенфіка" – "Арсенал";

▪️ "Црвєна Звєзда" – "Мілан";

▪️ "Антверпен" – "Рейнджерс";

▪️ "Славія" – "Лестер";

▪️ "Брага" – "Рома";

▪️ "Зальцбург" – "Вільяреал";

▪️ "Краснодар" – "Динамо" Загреб;

▪️ "Янг Бойз" – "Байєр";

▪️ "Мольде" – "Хоффенхайм";

▪️ "Гранада" – "Наполі";

▪️ "Лілль" – "Аякс";

▪️ "Олімпіакос" – "ПСВ".

Зауважимо, що "Шахтар" перший поєдинок раунду зіграє вдома, а "Динамо" - у гостях. Матчі повинні пройти 18 і 25 лютого.

Нагадаємо, що український оборонець увійшов до символічної збірної туру Ліги Європи.