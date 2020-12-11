Український оборонець увійшов до символічної збірної туру Ліги Європи

Захисник провів на полі весь поєдинок проти болгарського “Лудогорця” — 3:1. Цей поєдинок став також першим для гравця збірної України, в якому він провів у складі всі 90 хвилин.

Символічна збірна туру виглядає так: Тетерушану (“Мілан”) — Далот (“Мілан”), Чеберко (“ЛАСК”), Гвардіола (“Динамо”, Загреб), Сабор (“Маккабі”, Тель-Авів) — Кастраті (“Динамо”, Загреб), Ейкрем (“Мольде”), Ло Чельсо (“Тоттенхем”), Бейлі (“Байєр”) — Байєр (“Хоффенхайм”), Піру (“ПСВ”).

Варто відзначити, що клуб українця вилетів з Ліги Європи, а сам Чеберко всього в футболці “ЛАСКа” провів 5 матчів у новому сезоні.