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Український оборонець увійшов до символічної збірної туру Ліги Європи

Київ • УНН

 • 14118 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Український захисник австрійського “ЛАСКа” Євген Чеберко увійшов до символічної збірної шостого туру Ліги Європи, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Захисник провів на полі весь поєдинок проти болгарського “Лудогорця” — 3:1. Цей поєдинок став також першим для гравця збірної України, в якому він провів у складі всі 90 хвилин.

Символічна збірна туру виглядає так: Тетерушану (“Мілан”) — Далот (“Мілан”), Чеберко (“ЛАСК”), Гвардіола (“Динамо”, Загреб), Сабор (“Маккабі”, Тель-Авів) — Кастраті (“Динамо”, Загреб), Ейкрем (“Мольде”), Ло Чельсо (“Тоттенхем”), Бейлі (“Байєр”) — Байєр (“Хоффенхайм”), Піру (“ПСВ”).

Варто відзначити, що клуб українця вилетів з Ліги Європи, а сам Чеберко всього в футболці “ЛАСКа” провів 5 матчів у новому сезоні.

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