Украинский защитник вошел в символическую сборную тура Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украинский защитник австрийского “ЛАСКа” Евгений Чеберко вошел в символическую сборную шестого тура Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Защитник провел на поле весь поединок против болгарского “Лудогорца” — 3:1. Этот поединок стал также первым для игрока сборной Украины, в котором он провел в составе все 90 минут.
Символическая сборная тура выглядит так: Тэтэрушану (“Милан”) — Далот (“Милан”), Чеберко (“ЛАСК”), Гвардиола (“Динамо”, Загреб), Сабор (“Маккаби”, Тель-Авив) — Кастрати (“Динамо”, Загреб), Эйкрем (“Мольде”), Ло Чельсо (“Тоттенхэм”), Бэйли (“Байер”) — Байер (“Хоффенхайм”), Пиру (“ПСВ”).
Стоит отметить, что клуб украинца вылетел из Лиги Европы, а сам Чеберко всего в футболке “ЛАСКа” провел 5 матчей в новом сезоне.