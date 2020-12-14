"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилась жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА: "Динамо" сыграет с "Брюгге", а "Шахтер" померяется силами с "Маккаби", передает УНН.
Так, киевское "Динамо", которое было несеянным перед жребием, будет соревноваться на этом этапе с бельгийским "Брюгге", а в соперники "Шахтеру" попал израильский "Маккаби" из Тель-Авива.
Вашему вниманию жребий остальных пар 1/16 финала:
▪️ "Вольфсберг" - "Тоттенхэм";
▪️ "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед";
▪️ "Бенфика" - "Арсенал";
▪️ "Црвена Звезда" - "Милан";
▪️ "Антверпен" - "Рейнджерс";
▪️ "Славия" - "Лестер";
▪️ "Брага" - "Рома";
▪️ "Зальцбург" - "Вильярреал";
▪️ "Краснодар" - "Динамо" Загреб;
▪️ "Янг Бойз" - "Байер";
▪️ "Мольде" - "Хоффенхайм";
▪️ "Гранада" - "Наполи";
▪️ "Лилль" - "Аякс";
▪️ "Олимпиакос" - "ПСВ".
Заметим, что "Шахтер" первый поединок раунда сыграет дома, а "Динамо" - в гостях. Матчи должны пройти 18 и 25 февраля.
Напомним, что украинский защитник вошел в символическую сборную тура Лиги Европы.