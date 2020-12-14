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Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ: клуб українця Маліновського зіграє проти "Реала"

Київ • УНН

 • 16809 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, італійська "Аталанта" нашого Руслана Маліновського зіграє проти мадридського "Реала", повідомляє УНН.

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ: клуб українця Маліновського зіграє проти "Реала"

Серед центральних пар, які були утворені завдяки жеребу, варто відзначити протистояння "Барселони" із "ПСЖ" та "Атлетіко" із лондонським "Челсі".

Натомість, Руслан Маліновський у складі "Аталанти" змагатиметься із "Реалом", який раніше під час матчів у групі двічі програв донецькому "Шахтарю" (2:3, 0:2). А ось "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка протистоятиме кривднику "Шахтаря" – "Боруссії" Менхенгладбах.

Інші пари:

▪️ "Лаціо" - "Баварія";
▪️ "Лейпциг" - "Ліверпуль";
▪️ "Порту" - "Ювентус";
▪️ "Севілья" - "Боруссія" Дортмунд.

Сказано, що сіяні команди проведуть матчі-відповіді вдома.

Примітно, що перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 16/17 і 23/24 лютого, матчі-відповіді - на 9/10 і 16/17 березня.

Як повідомлялося раніше в УНН, "Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Українські Національні Новини

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