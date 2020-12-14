Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ: клуб українця Маліновського зіграє проти "Реала"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, італійська "Аталанта" нашого Руслана Маліновського зіграє проти мадридського "Реала", повідомляє УНН.
Серед центральних пар, які були утворені завдяки жеребу, варто відзначити протистояння "Барселони" із "ПСЖ" та "Атлетіко" із лондонським "Челсі".
Натомість, Руслан Маліновський у складі "Аталанти" змагатиметься із "Реалом", який раніше під час матчів у групі двічі програв донецькому "Шахтарю" (2:3, 0:2). А ось "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка протистоятиме кривднику "Шахтаря" – "Боруссії" Менхенгладбах.
Інші пари:
▪️ "Лаціо" - "Баварія";
▪️ "Лейпциг" - "Ліверпуль";
▪️ "Порту" - "Ювентус";
▪️ "Севілья" - "Боруссія" Дортмунд.
Сказано, що сіяні команди проведуть матчі-відповіді вдома.
Примітно, що перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 16/17 і 23/24 лютого, матчі-відповіді - на 9/10 і 16/17 березня.
Як повідомлялося раніше в УНН, "Шахтар" та "Динамо" отримали суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи.