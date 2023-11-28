Жену Буданова отравили тяжелыми металлами - СМИ

Жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, со ссылкой на источники в правоохранительных структурах сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

По данным источников, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

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Ранее Буданов рассказывал, что жена живет с ним в кабинете ГУР и находится с ним "24/7". При этом она не работает в ГУР, сказал он в интервью Радио Свобода в конце августа.