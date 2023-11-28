Жену Буданова отравили тяжелыми металлами - СМИ
Киев • УНН
Марианна Буданова, жена главы украинской разведки Кирилла Буданова, получила диагноз "отравление тяжелыми металлами", сообщают источники СМИ в правоохранительных органах
Жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, со ссылкой на источники в правоохранительных структурах сообщает "Суспільне", пишет УНН.
Детали
По данным источников, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.
Дополнение
Ранее Буданов рассказывал, что жена живет с ним в кабинете ГУР и находится с ним "24/7". При этом она не работает в ГУР, сказал он в интервью Радио Свобода в конце августа.
Жену Буданова отравили тяжелыми металлами - СМИ
Марианна Буданова, жена главы украинской разведки Кирилла Буданова, получила диагноз "отравление тяжелыми металлами", сообщают источники СМИ в правоохранительных органах.
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