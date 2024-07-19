В Киевской области женщина совершила попытку самосожжения возле здания суда. Поступила так на фоне судебного спора с мужем относительно прав на ребенка. Женщина получила 70% ожогов тела и была госпитализирована. Об этом сообщили в ГУНП в области 18 июля, пишет УНН.

Детали

"18 июля около 16:00 работники судебной охраны заметили возле помещения суда гражданку, которая обливала себя горючим веществом. Охранники пытались остановить ее, но женщина подожгла себя", - сообщили в полиции в Facebook.

Один из работников, как указано, огнетушителем сразу начал тушить пламя. На место происшествия сразу же вызвали скорую медицинскую помощь.

"По приезду медиков женщина была в сознании, но получила около 70% ожогов тела. Ее срочно доставили в больницу", - отметили в полиции.

По предварительной информации, женщина с мужем решали вопрос в судебном порядке относительно прав на ребенка.

Следователи полиции Киевской области по факту доведения до самоубийства начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины).

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