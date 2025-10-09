Женщина пыталась вывезти из Украины почти миллион долларов наличными под капотом авто

Почти миллион долларов наличными под капотом обнаружили таможенники на пункте пропуска "Порубное - Сирет". Средства и авто - изъяли, передает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Детали

Сегодня в пункт пропуска "Порубное - Сирет" прибыл автомобиль под управлением гражданки Украины. В процессе проведения таможенного досмотра данного транспортного средства в моторном отсеке были обнаружены скрытые валютные ценности, находившиеся в специально изготовленном тайнике.

По данным таможенников, в общей сложности женщина пыталась скрыть 970 тыс. долларов США, что по курсу Нацбанка составляет 40 млн 160 тыс. грн.

Сейчас должностные лица Черновицкой таможни документируют данное нарушение таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Валютные средства и авто, оборудованное для их незаконного перемещения, изъяты в установленном порядке.

Дополнительно будет направлено сообщение о деянии, содержащем признаки уголовного правонарушения, в ТУ БЭБ в Черновицкой области.

