Женщина пыталась вывезти из Украины почти миллион долларов наличными под капотом авто

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 5182 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 14419 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 31300 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 33870 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 21903 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 20245 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 32943 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16839 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15710 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16947 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.8м/с
92%
745мм
Популярные новости
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей9 октября, 06:16 • 18229 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 12748 просмотра
В Киеве начали строить противорадиационные укрытия: первые возведены на Оболони – РГАPhoto9 октября, 06:41 • 7650 просмотра
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств9 октября, 07:24 • 20963 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 17780 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 18174 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 31300 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 33870 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 32943 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 66315 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Андрій Єрмак
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Китай
Соединённые Штаты
Эстония
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto12:21 • 18174 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 13001 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 30050 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 47140 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 60964 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Женщина пыталась вывезти из Украины почти миллион долларов наличными под капотом авто

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

На пункте пропуска "Порубное - Сирет" таможенники изъяли 970 тыс. долларов США, скрытые в моторном отсеке автомобиля гражданки Украины. Валютные средства и авто изъяты, документируется нарушение таможенных правил.

Женщина пыталась вывезти из Украины почти миллион долларов наличными под капотом авто

Почти миллион долларов наличными под капотом обнаружили таможенники на пункте пропуска "Порубное - Сирет". Средства и авто - изъяли, передает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Детали

Сегодня в пункт пропуска "Порубное - Сирет" прибыл автомобиль под управлением гражданки Украины. В процессе проведения таможенного досмотра данного транспортного средства в моторном отсеке были обнаружены скрытые валютные ценности, находившиеся в специально изготовленном тайнике.

По данным таможенников, в общей сложности женщина пыталась скрыть 970 тыс. долларов США, что по курсу Нацбанка составляет 40 млн 160 тыс. грн.

Сейчас должностные лица Черновицкой таможни документируют данное нарушение таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Валютные средства и авто, оборудованное для их незаконного перемещения, изъяты в установленном порядке.

Дополнительно будет направлено сообщение о деянии, содержащем признаки уголовного правонарушения, в ТУ БЭБ в Черновицкой области.

Львовские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения иконы XVII века Андреаса Аспера06.10.25, 16:01 • 4529 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Бюро экономической безопасности Украины
Национальный банк Украины
Украина