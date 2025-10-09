Жінка намагалась вивезти з України майже мільйон доларів готівки під капотом авто

Майже мільйон доларів готівкою під капотом виявили митники на пункті пропуску "Порубне - Сірет". Кошти та авто - вилучили, передає УНН із посиланням на Державну митну службу.

Деталі

Сьогодні до пункту пропуску "Порубне - Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянки України. У процесі проведення митного огляду даного транспортного засобу в моторному відсіку було виявлено приховані валютні цінності, що знаходились у спеціально виготовленому тайнику.

За даними митників, загалом жінка намагалася приховати 970 тис. доларів США, що за курсом Нацбанку становить 40 млн 160 тис. грн.

Наразі посадові особи Чернівецької митниці документують дане порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Валютні кошти та авто, облаштоване для їх незаконного переміщення, вилучено у встановленому порядку.

Додатково буде направлено повідомлення про діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, до ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

