Жена нардепа Бойко имеет элитную квартиру в центре москвы стоимостью почти 200 млн рублей - "Схемы"

Жена народного депутата Юрия Бойко от запрещенной партии "ОПЗЖ", имеет в москве квартиру стоимостью почти 200 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на декларацию народного избранника сообщают журналисты "Схем", передает УНН.

Детали

Несмотря на то, что в декларации не указано, где именно в рф расположена недвижимость супругов, журналисты выяснили, что квартира находится в элитном районе в самом центре Москвы в Зачатьевском переулке общей площадью 220 квадратных метров.

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Официально определенная кадастровая стоимость, которую утверждают органы рф, подтверждается фактическими рыночными ценами. Отмечается, что из объявлений о продаже квартир в этом доме известно, что цена за квадратный метр превышает миллион рублей.

Жилой комплекс, известный как "Ваш клубный дом", объявляется как "элитный особняк в одной из самых престижных локаций столицы, в районе Золотой мили".

Сам Юрий Бойко указал в декларации, что стоимость этой недвижимости составляет всего 2 миллиона 726 тысяч гривен. Форма декларации предусматривает, что эти данные можно указывать по состоянию на дату приобретения недвижимости.

Дополнение

Журналисты отметили, что семья Бойко приобрела элитные квадратные метры в Москве в 2006 году, через два месяца после его назначения министром топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича.

В последней декларации, поданной Юрием Бойко, его имущественное состояние указано на конец 2022 года.

Однако, то что с тех пор его семья не продавала эту квартиру в москве, а до сих пор имеет ее в собственности, свидетельствует выписка из государственного реестра недвижимости рф, которую получили "Схемы" - отмечают журналисты

Ранее СМИ, со ссылкой на декларацию Бойко, сообщали, что жена депутата хранит рубли и золото в российском банке. Суммарная стоимость - 7,6 миллиона рублей (около 3 миллионов гривен).

Напомним

Народный депутат Украины Александр Герега имеет вид на жительство в Испании с 2021 года. Он также задекларировал недвижимость в Испании стоимостью около 100 миллионов гривен, записанную на жену.

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