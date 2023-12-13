Жена нардепа Бойко имеет элитную квартиру в центре москвы стоимостью почти 200 млн рублей - "Схемы"
Киев • УНН
Жена народного депутата Юрия Бойко владеет квартирой площадью 220 кв. м в элитном центре москвы стоимостью почти 200 миллионов рублей.
Жена народного депутата Юрия Бойко от запрещенной партии "ОПЗЖ", имеет в москве квартиру стоимостью почти 200 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на декларацию народного избранника сообщают журналисты "Схем", передает УНН.
Детали
Несмотря на то, что в декларации не указано, где именно в рф расположена недвижимость супругов, журналисты выяснили, что квартира находится в элитном районе в самом центре Москвы в Зачатьевском переулке общей площадью 220 квадратных метров.
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Официально определенная кадастровая стоимость, которую утверждают органы рф, подтверждается фактическими рыночными ценами. Отмечается, что из объявлений о продаже квартир в этом доме известно, что цена за квадратный метр превышает миллион рублей.
Жилой комплекс, известный как "Ваш клубный дом", объявляется как "элитный особняк в одной из самых престижных локаций столицы, в районе Золотой мили".
Сам Юрий Бойко указал в декларации, что стоимость этой недвижимости составляет всего 2 миллиона 726 тысяч гривен. Форма декларации предусматривает, что эти данные можно указывать по состоянию на дату приобретения недвижимости.
Дополнение
Журналисты отметили, что семья Бойко приобрела элитные квадратные метры в Москве в 2006 году, через два месяца после его назначения министром топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича.
В последней декларации, поданной Юрием Бойко, его имущественное состояние указано на конец 2022 года.
Однако, то что с тех пор его семья не продавала эту квартиру в москве, а до сих пор имеет ее в собственности, свидетельствует выписка из государственного реестра недвижимости рф, которую получили "Схемы"
Ранее СМИ, со ссылкой на декларацию Бойко, сообщали, что жена депутата хранит рубли и золото в российском банке. Суммарная стоимость - 7,6 миллиона рублей (около 3 миллионов гривен).
Напомним
Народный депутат Украины Александр Герега имеет вид на жительство в Испании с 2021 года. Он также задекларировал недвижимость в Испании стоимостью около 100 миллионов гривен, записанную на жену.
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Жена нардепа Бойко имеет элитную квартиру в центре москвы стоимостью почти 200 млн рублей - "Схемы"
Жена народного депутата Юрия Бойко владеет квартирой площадью 220 кв. м в элитном центре москвы стоимостью почти 200 миллионов рублей.
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