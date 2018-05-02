Жебривский прокомментировал планы уменьшить количество блокпостов в Донецкой области

"В рамках ООС будет уменьшено количество блокпостов на территории, контролируемой украинскими властями, что упростит проезд в пределах области", - написал Жебривский.

Закрытие некоторых блокпостов глава Донецкой ВГА анонсировал и на сегодняшнем брифинге, посвященном началу ООС.

"Будут упорядочены блокпосты. Потому что некоторые уже стали лишними и только мешают", - отметил Жебривский.

Так, речь идет о блокпостах, наиболее удаленных от линии соприкосновения.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях уменьшат количество блокпостов.