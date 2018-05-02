Жебривский прокомментировал планы уменьшить количество блокпостов в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что уменьшение количества блокпостов на территории, контролируемой украинскими властями, упростит проезд в пределах области. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В рамках ООС будет уменьшено количество блокпостов на территории, контролируемой украинскими властями, что упростит проезд в пределах области", - написал Жебривский.
Закрытие некоторых блокпостов глава Донецкой ВГА анонсировал и на сегодняшнем брифинге, посвященном началу ООС.
"Будут упорядочены блокпосты. Потому что некоторые уже стали лишними и только мешают", - отметил Жебривский.
Так, речь идет о блокпостах, наиболее удаленных от линии соприкосновения.
Напомним, в Донецкой и Луганской областях уменьшат количество блокпостов.