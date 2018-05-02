Жебрівський прокоментував плани зменшити кількість блокпостів на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 травня. УНН. Очільник Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що зменшення кількості блокпостів на території, контрольованій українською владою, спростить проїзд у межах області. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"В рамках ООС буде зменшена кількість блокпостів на території, контрольованій українською владою, що спростить проїзд у межах області", - написав Жебрівський.
Закриття деяких блокпостів голова Донецької ВЦА анонсував і на сьогоднішньому брифінгу, присвяченому початку ООС.
"Будуть упорядковані блокпости. Бо деякі вже стали зайвими і тільки заважають", - зазначив Жебрівський.
Так, мова йде про блокпости, які найбільше віддалені від лінії зіткнення.
Нагадаємо, у Донецькій і Луганській областях зменшать кількість блокпостів.