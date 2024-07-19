Аграрии всех областей собирают ранние зерновые культуры. Всего обмолочено 4 403, 25 тыс. га зерновых и масличных, намолочено 15,7 млн. тонн нового урожая. Об этом заявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Детали

В частности:

пшеницы - обмолочено 2 626,5 тыс. га, намолочено 10,3 млн тонн;

ячменя - обмолочено 824,2 тыс. га, намолочено 3,1 млн тонн;

гороха - обмолочено 154,7 тыс. га, намолочено 319,3 тыс. тонн;

рапса - обмолочено 779,1 тыс. га, намолочено 1,8 млн. тонн семян;

сои - обмолочено 0,15 тыс. га, намолочено 0,29 тыс. тонн.

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Дополнение

Аграрии Херсонщины начали уборку проса, которого обмолочено 50 га и намолочено 80 тонн семян.

По уборке зерновых лидируют аграрии следующих областей: Одесская - обмолочено 629,4 тыс. га, Днепропетровская - обмолочено 544,2 тыс. га, Николаевская, где обмолочено 527,5 тыс. га.

По урожайности лидирует Ивано-Франковская область с показателем 65,1 ц/га.

Напомним

В этом году правительство Украины предоставило более 220 миллионов гривен 55 сельскохозяйственным предприятиям на развитие садоводства, ягодоводства, виноградарства и тепличного хозяйства.