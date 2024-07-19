Киев • УНН
Аграрии всех областей Украины собрали 15,7 млн тонн ранних зерновых и масличных культур с 4,4 млн га. Лидерами по сбору являются Одесская, Днепропетровская и Николаевская области, а по урожайности - Ивано-Франковская.
Аграрии всех областей собирают ранние зерновые культуры. Всего обмолочено 4 403, 25 тыс. га зерновых и масличных, намолочено 15,7 млн. тонн нового урожая. Об этом заявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
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В частности:
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Аграрии Херсонщины начали уборку проса, которого обмолочено 50 га и намолочено 80 тонн семян.
По уборке зерновых лидируют аграрии следующих областей: Одесская - обмолочено 629,4 тыс. га, Днепропетровская - обмолочено 544,2 тыс. га, Николаевская, где обмолочено 527,5 тыс. га.
По урожайности лидирует Ивано-Франковская область с показателем 65,1 ц/га.
Напомним
В этом году правительство Украины предоставило более 220 миллионов гривен 55 сельскохозяйственным предприятиям на развитие садоводства, ягодоводства, виноградарства и тепличного хозяйства.