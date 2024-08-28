Жара и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

На большинстве территории Украины сегодня ожидается сухая и жаркая погода - температура днем будет достигать 29-34°C. В южных, Днепропетровской и Кировоградской областях возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 28 августа в южной части, Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-23°, в западных и северных областях 15-20°; днем 29-34°, на побережье морей 26-31°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 15-20°, днем 29-34°; в Киеве ночью 17-19°, днем около 30°.