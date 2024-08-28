Спека та місцями грози: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
На більшості території України 28 серпня очікується суха та спекотна погода. У південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень сягатиме 29-34°C.
На більшості території України сьогодні очікується суха та спекотна погода - температура вдень сягатиме 29-34°C. У південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях можливі короткочасні дощі та грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 28 серпня у південній частині, Дніпропетровській та Кіровоградській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.
Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-23°, у західних та північних областях 15-20°; вдень 29-34°, на узбережжі морів 26-31°.
На Київщині
Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 29-34°; у Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°.