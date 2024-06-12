Жара до 34° и дожди: прогноз погоды на сегодня

Дожди и грозы ожидаются на большей части территории Украины сегодня, местами град и шквалы, температура воздуха будет колебаться в пределах 11-34°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, 12 июня кратковременные дожди, грозы, в северных, Винницкой, Черкасской областях значительные дожди, в южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 20-25°, в восточных, южных областях 25-30°, в Крыму до 34°.

В Киевской области

Значительные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 20-25°, в Киеве ночью 16-18°, днем 21-23°.