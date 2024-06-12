Спека до 34° та дощі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
Дощова погода очікується на більшій частині території України 12 червня, температура повітря коливатиметься в межах 11-34°C.
Дощі та грози очікуються на більшій частині території України сьогодні, місцями град та шквали, температура повітря коливатиметься в межах 11-34°C, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 12 червня короткочасні дощі, грози, у північних, Вінницькій, Черкаській областях значні дощі, у південних, східних та більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. Уночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура у західних областях вночі 11-16°, вдень 18-23°; на решті території вночі 14-19°, вдень 20-25°, у східних, південних областях 25-30°, в Криму до 34°.
На Київщині
Значні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°, у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°.