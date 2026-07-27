Жара до +32: какой будет погода в Украине 27 июля
Киев • УНН
В понедельник, 27 июля, в Украине ожидается сухая и жаркая погода. В западных областях днем пройдут дожди с грозами, градом и шквалами.
В понедельник, 27 июля, на большей части территории Украины ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в западных областях днем пройдут умеренные, местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура воздуха днем 27-32°, на крайнем западе страны 21-26°.
В западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, I уровень опасности, желтый
В Киеве и области 27 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура +27°...+32°.
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