Жанровую скульптуру Э.Уорхола презентовали в Ужгороде

В отличие от уже установленной в городе минискульптуры одному из самых известных современных художников, новое творение скульптура Михаила Колодко и кузнеца Василия Криванича создано в полный рост. Скульптура выполнена в необычной технике путем сварки металлических прутьев.

Ужгородский Э.Уорхол приглашает всех желающих сделать с ним селфи. Для этого возле металлического Энди обустроили специальную фотозону - разместившись в знаменитой жестянке супа Campbell's, можно получить фото, сделанное фотоаппаратом, который вмонтирован в монумент.

На торжественном открытии новой скульптуры, которую представил один из самых известных туризмоведов Закарпатской области профессор Федор Шандор, присутствовали закарпатские художники, меценаты, словацкие и венгерские дипломаты, студенты, ужгородцы.

"Мы хотим, чтобы Андрию Ворголе понравилось в Ужгороде", - отметила на мероприятии Генеральный консул Словакии в г. Ужгород Янка Бурианова.

Как ранее сообщал УНН, 8 апреля площадь Энди Уорхола появилась в Закарпатской области.