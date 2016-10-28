Жанрову скульптуру Е.Воргола презентували в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, в Ужгороді у сквері Поп-Арту відкрили жанрову скульптуру засновнику стилю поп-арт Енді Ворголу, передає кореспондент УНН.
На відміну від вже встановленої у місті мініскульптури одному з найвідоміших сучасних митців, новий витвір скульптура Михайла Колодка та коваля Василя Криванича створений у повний зріст. Скульптура виконана у незвичній техніці шляхом зварювання металевих прутів.
Ужгородський Е.Воргол запрошує усіх охочих зробити з ним селфі. Для цього біля металевого Енді облаштували спеціальну фотозону — розмістившись у знаменитій бляшанці супу Campbell’s, можна отримати фото, зроблене фотоапаратом, який вмонтовано у монумент.
На урочистому відкритті нової скульптури, яку презентував один із найвідоміших туризмознавців Закарпаття професор Федір Шандор, були присутні закарпатські митці, меценати, словацькі та угорські дипломати, студенти, ужгородці.
“Ми бажаємо, щоб Андрію Ворголі сподобалося в Ужгороді”, — зазначила на заході Генеральний консул Словаччини у м.Ужгород Янка Буріанова.
Як раніше повідомляв УНН, 8 квітня площа Енді Воргола з’явилась на Закарпатті.