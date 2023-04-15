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Ужасный взрыв и пожар убили 18 000 коров на молочной ферме в Техасе

Киев • УНН

 • 1073838 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Ужасный взрыв и пожар на молочной ферме в южном американском штате Техас убили около 18 000 голов крупного рогатого скота и ранили одного сельскохозяйственного работника, сообщили местные власти в четверг, передает УНН со ссылкой на France 24.

Цитата

"Это был самый смертоносный пожар в коровнике для крупного рогатого скота в истории Техаса, и расследование могут занять некоторое время", — сказал уполномоченный по вопросам сельского хозяйства Техаса Сид Миллер.

Детали

Взрыв и пожар прогремели на молочных фермах Саутфорк близ города Диммитт в Техасе.

Пожарные и полиция выехали на место происшествия и "определили, что один человек заблокирован внутри". Отмечается, что человека спасли и доставили в больницу.

Причина взрыва и пожара пока неизвестна.

Шериф округа сделал предположение, что система для удаления навоза из сараев могла "перегреться", в результате чего произошел взрыв.

"Фермы должны прилагать больше усилий для защиты животных, принимая разумные меры противопожарной безопасности", — написал Институт защиты животных в своем Twitter. 

Этот трагический инцидент является самым смертоносным пожаром в коровнике с участием крупного рогатого скота по крайней мере с 2013 года, когда AWI впервые начал отслеживать #barnfires. Фермы должны сделать больше для защиты животных, приняв здравые меры пожарной безопасности https://t.co/e7gnmZqbcy

— Институт благополучия животных (@AWIOnline) 13 апреля 2023 года

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