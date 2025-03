Жахливий вибух і пожежа вбили 18 000 корів на молочній фермі в Техасі

Цитата

"Це була найбільш смертоносна пожежа в корівнику для великої рогатої худоби в історії Техасу, і розслідування можуть зайняти деякий час", — сказав уповноважений з питань сільського господарства Техасу Сід Міллер.

Деталі

Вибух і пожежа прогриміли на молочних фермах Саутфорк поблизу міста Діммітт у Техасі.

Пожежники та поліція виїхали на місце події та "визначили, що одна людина заблокована всередині". Зазначається, що людину врятували та доправили до лікарні.

Причина вибуху та пожежі наразі невідома.

Шериф округу зробив припущення, що система для видалення гною з сараїв могла "перегрітися", в результаті чого стався вибух.

"Ферми повинні докладати більше зусиль для захисту тварин, вживаючи розумних заходів протипожежної безпеки", — написав Інститут захисту тварин у своєму Twitter.

This tragic incident is the deadliest barn fire involving cattle since at least 2013, when AWI first began tracking #barnfires. Farms must do more to protect animals by adopting commonsense fire safety measures. https://t.co/e7gnmZqbcy

— Animal Welfare Institute (@AWIOnline) April 13, 2023

