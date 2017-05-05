Ж.Моуринью: мы в одном шаге от финала

"Мы должны были забивать больше, особенно в первом тайме. Серхио Альварес - лучший игрок матча. Учитывая, как мы играли и сколько создавали моменты, мы выиграли с маленьким преимуществом. Это хороший результат, который немного выводит нас вперед. Но это ничего не меняет. На "Олд Траффорд" нас ждет большой матч", - заявил португальский наставник.

Также тренер выразил уверенность, что перед ответным матчем команда из Виго сыграет резервным составом в чемпионате Испании: "я уверен, что "Сельта" в чемпионате сыграет резервистами, а на ответном матче выйдет основной состав. Ничего еще не решено, шансы - 50 на 50 Надеюсь, что "Олд Траффорд" сыграет за нас, как "Балаидос" играл за "Сельту". Мы в одном шаге от финала, но это сложный шаг", - сказал Ж.Моуринью.

Как сообщал УНН, "Манчестер Юнайтед" на выезде победил "Сельту" в полуфинале Лиги Европы.