Ж.Моурінью: ми в одному кроці від фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Головний наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью заявив про отримання хорошого результату в першій півфінальній баталії Ліги Європи із іспанською "Сельтою" (0:1), передає УНН з посиланням на Marca.
"Ми повинні були забивати більше, особливо в першому таймі. Серхіо Альварес - найкращий гравець матчу. З огляду на, як ми грали і скільки створювали моменти, ми виграли з маленькою перевагою. Це хороший результат, який трохи виводить нас вперед. Але це нічого не змінює. На "Олд Траффорд" нас чекає великий матч", - заявив португальський наставник.
Також тренер виразив впевненість, що перед матчем у відповідь команда із Віго зіграє резервним складом у чемпіонаті Іспанії: "я впевнений, що "Сельта" в чемпіонаті зіграє резервістами, а на матчі-відповіді вийде основний склад. Нічого ще не вирішено, шанси - 50 на 50. Сподіваюся, що "Олд Траффорд" зіграє за нас, як "Балаідос" грав за "Сельту". Ми в одному кроці від фіналу, але це складний крок", - сказав Ж.Моурінью.
Як повідомляв УНН, "Манчестер Юнайтед" на виїзді переміг "Сельту" у півфіналі Ліги Європи.